〔中国金融〕9月外汇占款终结连续两个月下降,降准预期继续减弱--央行(更新版)

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* 9月外汇占款增加1,306亿元,终结连续两个月下降

* 财政存款减少3,698亿元,开始年末减少进程

* 年末外汇占款料增,降准预期继续减弱

路透北京10月19日电---中国9月外汇占款重回千亿元以上正增长,且财政存款也由正转负,令市场流动性重现充裕状态.分析人士认为,降存准预期继续减弱,料央行仍会通过公开市场操作灵活调控流动性.

根据中国央行网站的金融机构人民币信贷收支表,今年9月末金融机构外汇占款余额为257,707.62亿元,据此计算,当月外汇占款增加约1,306亿元人民币.另外,9月末财政性存款余额为32,503.79亿元,当月减少约3,698亿元.

上述两项数据表明,9月份市场因此增加的流动性约5,000亿元,逆转过去连续两个月的双重抽离态势.

"8月底以来人民币重回升值通道,企业和金融机构持有美元意愿降低.9月外汇存款为负13亿美元就是佐证."国际金融问题专家赵庆明称.

他并称,预计中国今年全年贸易顺差规模仍较大,央行料已将此可能带来的大规模外汇占款因素考虑在内,未来基本不可能降存款准备金率.

"现在降存准,等到QE3的影响渗透,贸易顺差扩大,外汇占款增加的时候,再提高存准吗?"他称.

本周为人民币兑美元即期CNY=CFXS连续第十一周上涨,尽管周五收跌但后续升势未有明显逆转迹象.人民币自去年8月底出现贬值态势以来,持续约一年时间,又再回升值通道.外汇占款期间也顺应出现反转.

中国公开市场本周转为净回笼,逾2,200亿元的规模创下年内单周次高.但这仅是在流动性向宽,资金需求减弱背景下,逆回购大量到期所导致的"被动"回收,并不意味着政策方向的转变.[ID:nSB2056417]

赵庆明认为,双节之前(中秋和国庆)央行为了银行季末考核以及双节提现转账的考虑,超额释放流动性,现在是在回笼这些超额资金,并不会影响市场本身的流动性变化.

本周公布的其他经济数据亦显示,虽然中国三季度经济同比增速连续第七个季度放缓,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势.市场对于后期降准和降息的预期持续减弱.

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:

2012年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

财政性存款(亿元) -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503

外汇占款(亿元) 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(here)