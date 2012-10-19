〔欧洲金融〕德国总理梅克尔称,建立新银行监管机构需要时间

路透布鲁塞尔10月19日电---德国总理梅克尔周五称,欧元区发展建立新的银行监管机构需要时间,不是一两个月就能完成的事.并称重要的是按照一定顺序来行事.

"我们必须秉持一定的事件顺序 - 首先我们必须解决法律框架问题,然后我们需要设立一个监管机构,只有当这些都发挥作用时,银行才能获得欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的直接注资,"她在布鲁塞尔欧盟峰会第二日的记者会上表示.