〔欧洲金融〕德国总理梅克尔称,建立新银行监管机构需要时间

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透布鲁塞尔10月19日电---德国总理梅克尔周五称,欧元区发展建立新的银行监管机构需要时间,不是一两个月就能完成的事.并称重要的是按照一定顺序来行事.
"我们必须秉持一定的事件顺序 - 首先我们必须解决法律框架问题,然后我们需要设立一个监管机构,只有当这些都发挥作用时,银行才能获得欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的直接注资,"她在布鲁塞尔欧盟峰会第二日的记者会上表示.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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