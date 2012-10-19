〔美股业绩〕霍尼韦尔第三季获利增长10%,受益于天然气价格下跌

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透10月19日电---霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)周五公布季度获利增长10%,因天然气价格下跌帮助提升UOP化工部门的利润,抵消欧洲业务疲弱带来的影响.
这家航空电子和建筑控制系统制造商表示,第三季获利为9.50亿美元,合每股盈余(EPS)1.20美元.上年同期分别为8.62亿美元和1.10美元.(完)
--编译 田建华;审校 郑茵
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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