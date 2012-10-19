〔美股业绩〕霍尼韦尔第三季获利增长10%,受益于天然气价格下跌

路透10月19日电---霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)周五公布季度获利增长10%,因天然气价格下跌帮助提升UOP化工部门的利润,抵消欧洲业务疲弱带来的影响.

这家航空电子和建筑控制系统制造商表示,第三季获利为9.50亿美元,合每股盈余(EPS)1.20美元.上年同期分别为8.62亿美元和1.10美元.(完)