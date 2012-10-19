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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 19:08 BJT

〔东南亚股市〕多数收低至平盘,印尼股市跌离纪录高点

路透曼谷10月19日电---周五东南亚股市以下跌或平盘作收,因投资者对本地区稍早大盘股和银行股的涨势进行获利了结.Advanced Info ServiceADVA.BK等电信股拖累泰国股市下跌.

印尼股市.JKSE收低0.6%,报4,331.25点,脱离周四所创的纪录收盘高位4,356.96点.本周该国股市上涨0.6%.

马来西亚股市.KLSE微升0.06%,报1,666.35点,突破周四所创的收盘纪录1,665.42点.

获利了结令泰国股市电信股受创,市场领军企业Advanced Info Service跌0.5%.Total Access Communication (DTAC.BK)跌0.8%,该公司在新加坡交易的股票收低2.4%.

由于公布财报,银行股是本周焦点.泰国最大的银行Bangkok Bank(BBL.BK)在市场收盘后公布的第三季净利不及预期.该股今日收低1.3%.(完)

1052GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3048.92 -11.44 -0.37 +15.21 2646.35

马来西亚 .KLSE 1666.35 0.93 +0.06 +8.86 1530.73

泰国 .SETI 1307.71 -3.50 -0.27 +27.54 1025.32

印尼 .JKSE 4331.25 -25.71 -0.59 +13.32 3821.99

菲律宾 .PSI 5432.36 -3.58 -0.07 +24.25 4371.96

越南 .VNI 398.23 -0.28 -0.07 +13.28 351.55

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(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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