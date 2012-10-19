〔东南亚股市〕多数收低至平盘,印尼股市跌离纪录高点

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透曼谷10月19日电---周五东南亚股市以下跌或平盘作收,因投资者对本地区稍早大盘股和银行股的涨势进行获利了结.Advanced Info ServiceADVA.BK等电信股拖累泰国股市下跌.
印尼股市.JKSE收低0.6%,报4,331.25点,脱离周四所创的纪录收盘高位4,356.96点.本周该国股市上涨0.6%.
马来西亚股市.KLSE微升0.06%,报1,666.35点,突破周四所创的收盘纪录1,665.42点.
获利了结令泰国股市电信股受创,市场领军企业Advanced Info Service跌0.5%.Total Access Communication (DTAC.BK)跌0.8%,该公司在新加坡交易的股票收低2.4%.
由于公布财报,银行股是本周焦点.泰国最大的银行Bangkok Bank(BBL.BK)在市场收盘后公布的第三季净利不及预期.该股今日收低1.3%.(完)
1052GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3048.92 -11.44 -0.37 +15.21 2646.35
马来西亚 .KLSE 1666.35 0.93 +0.06 +8.86 1530.73
泰国 .SETI 1307.71 -3.50 -0.27 +27.54 1025.32
印尼 .JKSE 4331.25 -25.71 -0.59 +13.32 3821.99
菲律宾 .PSI 5432.36 -3.58 -0.07 +24.25 4371.96
越南 .VNI 398.23 -0.28 -0.07 +13.28 351.55
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(完)
--编译 田建华;审校 郑茵
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI