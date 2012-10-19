版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 19日 星期五 19:28 BJT

〔欧洲金融〕西班牙尚未对求援一事作出决定--首相拉霍伊

路透布鲁塞尔10月19日电---欧盟领导人周五同意,欧元区单一银行业监管机构将从明年开始行使职责.

不过领导人在周四和周五的会议上并未具体确定纳入监管范围的银行数量,以及监管机构--欧洲央行的权力.

此外,西班牙首相拉霍伊表示,如果需要对请求援助一事作出决定,西班牙政府将会这样做,但目前对此事并未有决定.他并表示,大罢工无助于解决西班牙的问题.(完)

--编译 郑茵;审校 田建华

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐