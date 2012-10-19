〔欧洲金融〕西班牙尚未对求援一事作出决定--首相拉霍伊

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透布鲁塞尔10月19日电---欧盟领导人周五同意,欧元区单一银行业监管机构将从明年开始行使职责.
不过领导人在周四和周五的会议上并未具体确定纳入监管范围的银行数量,以及监管机构--欧洲央行的权力.
此外,西班牙首相拉霍伊表示,如果需要对请求援助一事作出决定,西班牙政府将会这样做,但目前对此事并未有决定.他并表示,大罢工无助于解决西班牙的问题.(完)
--编译 郑茵;审校 田建华
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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