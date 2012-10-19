〔马来西亚期市〕棕榈油期货受需求趋强憧憬提振收高,全周几乎持平

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透吉隆坡10月19日电---马来西亚棕榈油期货周五收高,因市场人士相信需求将会复苏,得益于10月上半个月马来西亚出口强劲,且下月迎来重大节日.
"印度和中国增加了采购,尤其是印度,因屠妖节(Deepavali,排灯节)很快来临.他们需要囤积更多棕榈油,"马来西亚Public Investment Bank分析师Chong Hoe Leong说.
"目前购买的毛棕榈油价格颇具吸引力,因价格在低位"他指出,但警告称,今年剩余时间内库存水平料将始终维持在高位."
指标1月棕榈油合约FCPOc3上涨0.2%,收报每吨2,501马币(林吉特),或820美元.自今年以来,棕榈油合约价格已累计挫跌逾21%.
总成交量为27,875口,仅略高于通常的25,000口.
棕榈油期货本周几乎持平,因市场担忧库存创纪录水平抵消了需求趋强憧憬的影响.(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI