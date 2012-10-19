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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 19:05 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货受需求趋强憧憬提振收高,全周几乎持平

路透吉隆坡10月19日电---马来西亚棕榈油期货周五收高,因市场人士相信需求将会复苏,得益于10月上半个月马来西亚出口强劲,且下月迎来重大节日.

"印度和中国增加了采购,尤其是印度,因屠妖节(Deepavali,排灯节)很快来临.他们需要囤积更多棕榈油,"马来西亚Public Investment Bank分析师Chong Hoe Leong说.

"目前购买的毛棕榈油价格颇具吸引力,因价格在低位"他指出,但警告称,今年剩余时间内库存水平料将始终维持在高位."

指标1月棕榈油合约FCPOc3上涨0.2%,收报每吨2,501马币(林吉特),或820美元.自今年以来,棕榈油合约价格已累计挫跌逾21%.

总成交量为27,875口,仅略高于通常的25,000口.

棕榈油期货本周几乎持平,因市场担忧库存创纪录水平抵消了需求趋强憧憬的影响.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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