版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 19:15 BJT

〔亚洲橡胶〕10月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月19日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*10月 248.0 15 - -

*11月 247.5 27 246.8 2

*12月 250.7 12 249.3 14

* 1月 251.6 65 251.1 15

* 2月 253.3 381 252.5 73

* 3月 255.4 7585 254.0 2655

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐