〔国际油市〕亚洲柴油升水走软,因印度需求继续下降

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡10月19日电---亚洲柴油升水周五进一步走软,交易员称,这是因为本地区需求继续保持疲弱,尤其是印度,中国和越南.
路透数据显示,指标0.5%含硫柴油现货升水下跌3美分,较新加坡报价每桶升水29美分,为7月9日以来最低,当时报每桶升水25美分.
印度Mangalore炼厂和Petrochemicals Corp售出4万吨0.25%含硫柴油,买方为嘉吉,价格较中东报价每桶升水约2美元,较前一笔交易低20%左右.
民间炼油商Essar Oil标售第二批11月船期的柴油船货,进一步表明印度国内需求依旧疲弱.该炼油商10月出口了四笔柴油船货,为两年来首次出口.
东西方市场价差,或亚洲和欧洲柴油衍生品价差,继续下滑,因亚洲市场需求疲弱.
但交易员表示,套利活动加剧,因欧洲定价体系中存在大幅逆价差,让储存柴油无利可图.
一位船运业消息人士称,10月和11月将至少有48万吨中质馏分油从亚洲运往欧洲.
在航空燃料市场,MRPL出售一笔11月21-23装运的船货给Mercuria,较新加坡报价每桶折让1-1.1美元.
新加坡现货市场无航煤交易达成,但完成两笔柴油交易.
嘉能可出售15万桶0.5%含硫柴油给中国光汇石油,船期为11月12-16日,价格较11月9-16日新加坡报价均值每桶升水35美分.
壳牌出售15万桶0.5%含硫柴油给维多,船期为11月3-7日,较新加坡报价每桶升水30美分.(完)
--编译 郑茵;审校 田建华
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI