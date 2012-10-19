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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 19:55 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油升水走软,因印度需求继续下降

路透新加坡10月19日电---亚洲柴油升水周五进一步走软,交易员称,这是因为本地区需求继续保持疲弱,尤其是印度,中国和越南.

路透数据显示,指标0.5%含硫柴油现货升水下跌3美分,较新加坡报价每桶升水29美分,为7月9日以来最低,当时报每桶升水25美分.

印度Mangalore炼厂和Petrochemicals Corp售出4万吨0.25%含硫柴油,买方为嘉吉,价格较中东报价每桶升水约2美元,较前一笔交易低20%左右.

民间炼油商Essar Oil标售第二批11月船期的柴油船货,进一步表明印度国内需求依旧疲弱.该炼油商10月出口了四笔柴油船货,为两年来首次出口.

东西方市场价差,或亚洲和欧洲柴油衍生品价差,继续下滑,因亚洲市场需求疲弱.

但交易员表示,套利活动加剧,因欧洲定价体系中存在大幅逆价差,让储存柴油无利可图.

一位船运业消息人士称,10月和11月将至少有48万吨中质馏分油从亚洲运往欧洲.

在航空燃料市场,MRPL出售一笔11月21-23装运的船货给Mercuria,较新加坡报价每桶折让1-1.1美元.

新加坡现货市场无航煤交易达成,但完成两笔柴油交易.

嘉能可出售15万桶0.5%含硫柴油给中国光汇石油,船期为11月12-16日,价格较11月9-16日新加坡报价均值每桶升水35美分.

壳牌出售15万桶0.5%含硫柴油给维多,船期为11月3-7日,较新加坡报价每桶升水30美分.(完)

--编译 郑茵;审校 田建华

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