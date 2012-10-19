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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 20:01 BJT

(重发)〔中港股市〕港股连续第七周收高,内地股市表现逊色

* 恒生指数收涨0.2%,本周收高2%

* 沪深300指数今日跌0.2%,本周收高1.2%

路透香港10月19日电---香港股市周五连续第七日上涨,投资人转进表现落后的成长题材类股票,因迹象显示中国经济正在趋稳.恒生指数本周亦为连续第七周周线收高.

内地股市今日小幅收跌,缩减连续三周来的涨幅,下周中资企业将开始公布第三季财报.

恒生指数.HSI今日收涨0.2%,至21,551.8点,本周收高2%,追平2010年12月至2011年1月期间的连涨纪录.该指数目前距离2月20日创下的2012年盘中高位21,760.3仅相差1%.

沪综指.SSEC和沪深300指数.CSI300周五均收低0.2%,但本周分别以1.1%和1.2%的涨幅作收.

中国内地股市连续第二周表现落后.恒生国企指数.HSCE继上周上涨3.8%后,本周上涨3.3%.

恒生AH股溢价指数.HSCAHPI本周收于100以下,为去年8月以来首见,显示A股相对H股的溢价已经消除.

"中国股市这波反弹仍在初中期阶段,但下周财报将很难看,大概不会引发下一波涨势,"交银国际首席中国策略师洪灏称.

洪灏表示,投资人将持续轮动转进走势落后且便宜的成长敏感类股.

"没有理由太悲观,特别是昨天数据显示(中国)内需维持得还不错,为实质经济降低提供了底部,"他指出.

**下周聚焦中国第三季财报**

部分中国消费类股涨幅居前.国美电器(0493.HK)跳涨7%,成交放量,本周上涨9.5%.但今年迄今股价仍下跌将近50%.

中资水泥股在下周的第三季财报季之前股价持续攀升.安徽海螺(0914.HK)上涨2.6%.股价今年以来上涨17.8%.

分析人士称,技术面看沪指在2,132点附近仍有反复,预计反弹尚未结束,后市仍有震荡走高机会.

"市场在经济止跌企稳及十八大前政策预期下的反弹格局还没有改变,今天整理主要是技术上的要求.不过反弹应该还未结束,预计将于十八大前后升至阶段性高点."东北证券分析师沈正阳表示.

投资机会方面,他表示看好中报较好及估值比较合理的白酒、医药等板块,同时,亦可布局经济短周期企稳复苏所带动的相关行业.

沪市机械类股建设机械(600987.SS)收报涨停至7.66元.

沪深300指数.CSI300收跌0.15%,报2,332.470点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,347.6点,跌0.21%,成交量为297,121手.(完)

--编译 郑茵/蔡美珍;审校 高琦/王冠中

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