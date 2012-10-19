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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 20:17 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油现货价差继续攀升,因买入兴趣改善

路透新加坡10月19日电---亚洲燃料油市场周四上涨,现货价差延续涨势,得益于市场买入兴趣改善.

据路透数据,180-cst燃料油价差小涨0.10美元,至较新加坡现货报价每吨升水1.25美元,创四个交易日高位;380-cst价差升0.30美元,较新加坡现货报价每吨高出1.40美元,为五个交易日来最高.

在实货交易窗口的三笔卖单都成交,且该窗口内的买盘增多推升了现货价差.

但供应依然充足,两家印度炼厂主动向市场发售更多燃料油.

印度斯坦石油公司(HPCL)(HPCL.NS)出售最多4万吨燃料油,印度石油公司(Indian Oil Corp)(IOC.NS)出售3.5万吨燃料油.两批燃油都将于11月装船.

印度10月燃料油出口有望增至53.5万吨左右,因季风季推迟导致国内需求下滑,但11月的燃料油出口料将萎缩.

路透周四根据官方初步数据得出的估算值显示,中国9月石油表观需求较上年同期增长8.3%至纪录高位975万桶/日.[ID:nSB2055815]

近月11月/12月燃料油跨月价差升至每吨正价差0.13美元,为四个交易日高位.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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