〔美股业绩〕通用电气第三季获利增长8.3%,符合市场预估(更新版)

(新增细节)

* 经调整的EPS为0.36美元,符合分析师预估

* 维持全年展望不变

* 股价在盘前下跌2%

路透10月19日电---美国最大的综合性企业通用电气(GE.N)公布季度获利增长8.3%,因美国和亚洲对其电动涡轮系统以及铁路机车的需求稳健,帮助抵消了欧洲局势不佳所带来的影响.

该公司周五公布,第三季净利增至34.9亿美元,合每股盈余(EPS)0.33美元;上年同期分别为32.2亿和0.22美元.

扣除一次性项目的EPS为0.36美元,符合汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估.

营收增加2.8%至363.5亿美元,上年同期为353.6亿.华尔街的预估为369.4亿.

"全球经济存在不确定性,我们已经为各种经济形势做好了准备,"执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)证实,公司2012年实现利润双位数百分比增长的目标不变.

通用股价在盘前交易中下跌2.3%至22.29美元.

公司能源基础设施部门营收大增12%,增幅为历来最大.伊梅尔特在2010年和2011年扩充了该部门业务,完成总规模高达110美元的收购行动,主要是在油气领域.

通用旗下的航空和健保部门营收下滑1%.

由于欧洲面临债务危机,对于许多主要工业部门的设备需求都十分疲弱,通用电气也概莫能外,不过伊梅尔特上月末对投资者表示,欧洲的需求并不比他预想的更糟.

伊梅尔特承诺公司将继续回购足够的股票,以便将股票数量降至100亿股以下--2008年的水准.当年通用电气在金融危机期间发行新股以筹集现金.

截止周四收盘,通用电气股价较上年同期已经攀升约41%,触及2008年危机以来的高位,升幅远远超过道琼工业指数.DJI同期22%的涨幅.(完)