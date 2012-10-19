〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差触及三周高位,基本面强劲

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡10月19日电---周五亚洲石脑油价格和裂解价差均涨至两日高位,分别报每吨976.50美元和131.25美元.因基本面强劲,跨月价差触及三周高位.
韩国湖南石油化学购买11月下半月船货.
尚不清楚该公司买入多少船货,但买入的成本加运费价预计较日本现货报价每吨高出17.50美元,创月一个半月以来最高.
交易商称即将从西方流入的石脑油数量不低,但并未给市场降温.预计约70万吨欧洲/地中海石脑油下月运抵亚洲,较10月的45万吨跳增将近56%.
新加坡一交易员称,"多数11月运抵亚洲的石脑油已经找到买家.不用为出路担忧."
看似紧张的供应形势,急促迫使需要船货的交易商为印度现货石脑油支付高升水价格.
不过市场或很快转至买家受益,因预计供应将增加.
北亚一交易员称,"欧洲汽油需求已经从上周开始下滑,所以一些人预计轻质石脑油供应紧张情势将缓解."(完)
--编译 田建华;审校 郑茵
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI