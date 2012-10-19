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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 21:20 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差触及三周高位,基本面强劲

路透新加坡10月19日电---周五亚洲石脑油价格和裂解价差均涨至两日高位,分别报每吨976.50美元和131.25美元.因基本面强劲,跨月价差触及三周高位.

韩国湖南石油化学购买11月下半月船货.

尚不清楚该公司买入多少船货,但买入的成本加运费价预计较日本现货报价每吨高出17.50美元,创月一个半月以来最高.

交易商称即将从西方流入的石脑油数量不低,但并未给市场降温.预计约70万吨欧洲/地中海石脑油下月运抵亚洲,较10月的45万吨跳增将近56%.

新加坡一交易员称,"多数11月运抵亚洲的石脑油已经找到买家.不用为出路担忧."

看似紧张的供应形势,急促迫使需要船货的交易商为印度现货石脑油支付高升水价格.

不过市场或很快转至买家受益,因预计供应将增加.

北亚一交易员称,"欧洲汽油需求已经从上周开始下滑,所以一些人预计轻质石脑油供应紧张情势将缓解."(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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