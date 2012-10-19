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市场报道 | 2012年 10月 19日 星期五 21:41 BJT

〔美股业绩〕麦当劳第三季获利逊于预期,因遭遇经济和竞争压力(更新版)

(增加9月销售额等细节,更新股价)

* 第三季获利低于分析师的预估

* 获利为连续第二个季度低于预期

* 同店销售增幅为2003年第二季以来最低

* 股票在盘前交易报90.51美元,上日收报92.90美元

路透10月19日电---世界最大快餐连锁店--麦当劳(MCD.N)第三季获利低于分析师的预估,为连续第二个季度逊于预期,并称10月同店销售下滑,因公司遭遇经济和竞争压力.

美元走强令麦当劳业绩再度承压,拖累第三季公司表现.

麦当劳股票在周五盘前跌至90.51美元,低于周四收盘价92.90美元.该公司已加紧广告推介,以抵御汉堡王BKC.N和温蒂WEN.N等竞争对手的激烈竞争.

麦当劳同店销售增加1.9%,为2003年第二季以来增幅首次低于2%.Consensus Metrix访问的分析师预计为增长2%.

由于美国经济乏力和欧洲紧缩财政,令最具抗压性的餐馆运营商也感到压力,因用餐者对外出就餐持谨慎态度.

"10月全球同店销售目前有下降趋势,"麦当劳执行长Don Thompson在声明中称.

麦当劳第三季净利润14.6亿美元,或每股盈余(EPS)为1.43美元;低于上年同期的15.1亿美元和1.45美元.

汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预期,麦当劳第三季EPS为1.47美元.

美元走强令麦当劳每股盈余减少0.08美元.美元升值令美国公司海外销售的价值缩水.

第三季总营收71.5亿美元,低于上年同期的约71.7亿美元.

麦当劳9月同店销售增长1.9%,超越Consensus Metrix访问分析师平均预估的升1.82%.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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