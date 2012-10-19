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市场报道 | 2012年 10月 19日 星期五 21:44 BJT

〔美国股市〕开盘下跌,微软和麦当劳业绩令市场失望

路透纽约10月19日电---周五美国股市开盘走低,微软和麦当劳发布令人失望的业绩,通用电气公布的营收也不及预估.

道琼工业指数.DJI盘初走低66.16点或0.49%,至13,482.78点;标准普尔500指数.SPX下跌5.24点或0.36%,报1,452.10点;Nasdaq指数.IXIC下跌12.08点或0.39%;至3,060.78点.(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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