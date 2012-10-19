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市场报道 | 2012年 10月 19日 星期五 21:54 BJT

〔标题新闻〕巴克莱欧洲股票业务部门将裁员40-50人,比例稍低于10%--消息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8LJN68]

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