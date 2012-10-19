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市场报道 | 2012年 10月 19日 星期五 22:20 BJT

〔美国热股〕通用电气第三季营收低于分析师预期,早盘股价大跌

路透10月19日电---美国最大的综合性企业通用电气(GE.N)公布第三季营收为363亿美元,低于分析师预计的369.4亿美元.公司在一份声明中称,整体环境仍充满挑战性,汇率因素令季度营收减少11亿美元.[ID:nSB2058853]

在周五早盘交易中,该公司股价急跌2.98%,报22.14美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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