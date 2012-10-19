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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 22:15 BJT

〔标题新闻〕美国9月石油日需求同比降3.8%,至1,818.2万桶,为1996年以来第二低9月需求--API

API为美国石油协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8LIG5E]

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