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市场报道 | 2012年 10月 19日 星期五 22:27 BJT

〔美国热股〕超微半导体宣布裁员15%以试图降低运营成本,早盘重挫逾8%

路透10月19日电---个人电脑(PC)芯片生产企业超微半导体AMD.N周四宣布裁员15%以试图降低运营成本,这是该公司不到一年内第二次大规模裁员,以应对全球经济疲弱和消费者转向使用平板电脑.[ID:nSB8566096]

在周五早盘交易中,该公司股价重挫8.39%,报2.40美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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