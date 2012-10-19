〔英国债市〕英债上扬,新债标售限制了公共借款数据产生的提振

路透伦敦10月19日电---英债周五跟随德债走高,但低于预期的9月公共借款数据产生的提振部分被下周将标售数十亿英镑30年期公债的前景所抵消.

12月英债期货FLGZ2日内上扬22个跳动点,报118.75,脱离前日触及的一个月低点,并录得自周二以来的最高收位.

在本财年前六个月,英国公共部门借款减少的程度不及担心的严重,使财政大臣奥斯本仍有一线希望在经济仍然疲弱的情况下实现预算目标.

任何财政大臣的计划进一步偏离轨道的迹象都暗示,英国政府将发行更多公债,并损及对政府缓解国内债务问题能力的信心.

但Lloyds的策略师Eric Wand称,目前存在这样的可能性,即在10月5日奥斯本发布年中金融报告后,英国债务管理局可能下修2012/13年发债计划规模.

10年期英债收益率GB10YT=RR回落3个基点,报1.89%,表现与可比德债基本一致.30年期英债收益率GB30YT=RR持平在3.20%.

"近期30年期英债银团销售将主导英债市场活动,尤其是长期英债的市场活动,"Wand表示.

英债市场关注的其他主要事件还包括,周四将公布的第三季GDP数据.经济学家预计,英国经济将在长达九个月的衰退后恢复成长,不过潜在成长率较低.另外,英国央行总裁金恩周二将发表讲话.(完)

--编译 母红;审校 李军

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