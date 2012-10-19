〔欧元债市〕意大利和西班牙公债收益率处于数月低位,市场忧虑仍存

* 意大利标售BTP公债数量创下纪录高位

* 欧盟领导人就单一银行业监管达成一致

* 市场对银行业救助仍存疑虑

路透伦敦10月19日电---意大利和西班牙公债收益率周五在数月低位持稳,此前意大利标售公债数量创下纪录高位,在西班牙本周意外保住投资级债信评等之外,再令市场松一口气.

意大利标售了180亿欧元四年期BTP公债,这是欧洲市场迄今最大单笔标售数量,该国表示今年底前将减少公债标售数量.

此次通膨保值公债标售几乎可以完全满足意大利今年额外的融资需求.

分析师称,这一消息有利于意大利和欧元区二线国家公债市场,但在德国拒绝明年使用该地区新的救助基金向受困银行直接注资后,其效应可能很快将消退.

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率当日持稳于5.37%,今日稍早曾触及4月初以来最低位5.297%.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率最低跌至4.71%,此为逾七个月来首见的低位,当日最终收于4.78%.

RBC利率策略师Peter Schaffrik称,较之意大利公债,他更青睐西班牙公债,尤其是较短期公债,因为一旦西班牙最终申请救助,欧洲央行将购买其公债,西班牙较短期公债收益率将有更多下跌空间.

德债期货FGBLc1涨29个跳动点,至140.11,从周四触及的一个月低位139.45反弹,德国10年期公债DE10YT=TWEB收益率跌3个基点,至1.60%.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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