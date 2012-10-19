〔欧洲股市〕收跌,因欧盟对于如何救助受困银行意见分歧

* FTSEurofirst 300指数跌0.8%,报1,111.85点

* FTSEurofirst 50指数下挫1.2%,报2,542.24点

* 欧盟银行业计划面临的阻挠打压金融类股

* 对于股市是否会进一步下跌,交易商意见分歧

路透伦敦10月19日电---欧洲股市周五走低,结束四日连涨,因有迹象显示,欧盟领导人在如何帮助区内负债沉重银行的问题上存在分歧,使金融股受创.

一些交易商认为,此次下跌是暂时的,大盘很快将反弹,但其他交易商看法更加负面,认为欧洲股市可能进一步下跌.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.8%,报1,111.85点.Euro STOXX 50指数.STOXX50E回落1.2%,报2,542.24点.

STOXX Europe 600银行指数.SX7P劲挫2.2%,为表现最差的板块,因在利用区内救助基金直接对受困银行进行资本重组的问题上,德国立场转趋强硬.

分析师称,欧盟峰会已关注到法国和德国就如何解决欧债危机存在一些分歧,对于如何救助西班牙负债沉重的银行,此次峰会仍没有拿出解决办法.

Tiverton Trading的投资组合经理Luc Bocahut认为,欧洲股市偏向于进一步走低,因欧盟峰会内部面临重重阻挠.

"我对市场的看法非常悲观.他们的确没有取得很大的进展,"他说.

西班牙IBEX指数.IBEX跌2.3%,该国银行股大跌.Bankia (BKIA.MC)暴跌14%;西班牙国际银行(SAN.MC)走低3%,对泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数拖累最大.

欧盟周五就新的监管框架达成一致,打开了欧元区救助基金在2013年向受困银行直接注资的大门.

但对于是否允许西班牙将其银行业部分负债脱离政府帐面,则尚待今年稍后再议.

尽管周五收低,但本周欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数累计涨1.7%.

英国富时100指数.FTSE跌0.35%,报5,896.15点;德国股市DAX指数.GDAXI回落0.76%,报7,380.64点,法国CAC-40指数.FCHI收挫0.87%,报3,504.56点.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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