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市场报道 | 2012年 10月 20日 星期六 03:01 BJT

〔投行观点〕S&P Capital IQ将麦当劳评级从强力买入下调至买入,目标价下调3美元至101美元

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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