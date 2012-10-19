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市场报道 | 2012年 10月 20日 星期六 03:20 BJT

〔纽约期市〕ICE可可期货受加工数据带动上升,糖期货涨至一周高位

路透纽约/伦敦10月19日电---洲际交易所(ICE)可可期货周五跳升至近三周来的最高水平,此前北美可可加工数据跌幅小于预期.

阿拉比卡咖啡期货从上日触及的六周低位反弹,而原糖尾盘在交投清淡中飙升至一周高位.

美国国家糖果制造商协会(National Confectioners Association,NCA)周四数据显示,北美的季度可可加工数据连续第三季下跌.该数据是对巧克力原料可可的需求指标.

该报告显示,北美第三季可可加工量较2011年同期下跌2.19%,至121,890吨.

交易员原本预期跌幅介于3-10%.

ICE-12月可可期货CCc1结算价升51美元,或2.1%,报每吨2,489美元,稍早触及2,498美元,为近月合约约三周来的最高水平.

伦敦3月可可期货LCCZ2收升39英镑,或2.5%,报每吨1,614英镑.

ICE阿拉比卡咖啡期货从周四触及的六周低位反弹,交投清淡,12月合约KCc1升3.05美分,或1.9%,报每磅1.6165美元.

巴西新作阿拉比卡咖啡生产农户的卖压,限制了阿拉比卡咖啡的潜在升幅.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCF3收高33美元,或1.6%,报每吨2,081美元.

糖期货尾盘上涨,之后略为回落,成交清淡,因许多市场人士出席周四伦敦糖晚宴后回家.

ICE-3月原糖期货SBc1收高0.44美分,或2.2%,报每磅20.23美分,此前触及20.47美分的一周高位.

伦敦12月白糖期货LSUc1升6.90美元,或1.3%,报每吨547.90美元,稍早触及26个月低位537美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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