〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货微幅收高,创下8月以来最大单周涨幅

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透10月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五微幅收高,交易商指因受益于小麦期货上扬,以及随着美国作物收割接近尾声,玉米现货市场的供应紧张.
CBOT玉米期货本周累计涨1.2%,为8月5日一周上扬1.4%以来最大单周涨幅.
指标12月玉米期货合约CZ2连续四个交易日上涨.
外围市场疲弱及预计明年种植面积较大抑制了玉米期货的涨幅.
交易消息人士称,民间分析机构Informa Economics预测2013年美国玉米播种面积为9,753.6万英亩,稍早预估为9,753.7万英亩.玉米产量预估从此前的146.3亿蒲式耳下调至146.2亿蒲式耳.
MDA EarthSat Weather气象专家Don Keeney称,下周小雨断断续续,应放慢美国中西部玉米和大豆最后收割时段的进程.
指标12月玉米期货合约CZ2结算价收升3/4美分,报每蒲式耳7.61-1/2美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为223,632口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI