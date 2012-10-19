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市场报道 | 2012年 10月 20日 星期六 05:08 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货微幅收高,创下8月以来最大单周涨幅

路透10月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五微幅收高,交易商指因受益于小麦期货上扬,以及随着美国作物收割接近尾声,玉米现货市场的供应紧张.

CBOT玉米期货本周累计涨1.2%,为8月5日一周上扬1.4%以来最大单周涨幅.

指标12月玉米期货合约CZ2连续四个交易日上涨.

外围市场疲弱及预计明年种植面积较大抑制了玉米期货的涨幅.

交易消息人士称,民间分析机构Informa Economics预测2013年美国玉米播种面积为9,753.6万英亩,稍早预估为9,753.7万英亩.玉米产量预估从此前的146.3亿蒲式耳下调至146.2亿蒲式耳.

MDA EarthSat Weather气象专家Don Keeney称,下周小雨断断续续,应放慢美国中西部玉米和大豆最后收割时段的进程.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价收升3/4美分,报每蒲式耳7.61-1/2美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为223,632口.(完)

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--编译 于春红;审校 李军

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