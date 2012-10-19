〔国际油市〕油价回落,受累于经济忧虑和输油管道恢复送油的预期

* 北海Buzzard油田恢复生产的时间被再度推后

* Keystone输油管道预计将于周末恢复送油

* 西班牙救助忧虑拖累市场

路透纽约10月19日电---布兰特原油期价周五连续第四日走低,受累于对全球经济的忧虑重燃,以及市场预期加拿大到美国的主要输油管道将按计划恢复送油.

对西班牙救助缺乏进展的忧虑损及风险意愿,拖累股市和商品市场走低,给美元提供支撑.

美国市场早盘油价走低,因有消息称,尽管天气恶劣,但加拿大TransCanada Corp (TRP.TO)仍将在周末重新开启阿尔伯塔省至美国每日输送59万桶的Keystone输油管道.

输油管道于周三关闭,分析师称,美国原油库存充裕,市场应能吸收原油供应短时间中断所产生的影响.根据美国政府提供的数据,美国原油库存较上年同期高出近11%.

今日公布的数据显示,美国9月成屋销售从两年高位回落,这也使油市承压.

油价早盘受到提振,因有消息称,英国最大的北海Buzzard油田复工的时间再度被推后,目前预期,油田将于10月23日恢复生产.

布兰特12月原油期货LCOc1跌2.28美元,结算价报每桶110.14美元,盘中高位为113.27美元,略低于50日移动均线切入位113.33美元,后跌至日低110.05美元.

布兰特原油本周收跌4.48美元,或3.9%.

美国近月11月原油期货CLc1急跌2.05美元,结算价报每桶90.05美元,之前在93美元区域遇阻,并测试90美元之下,接近100日移动均线的支撑位.

本周,美国原油期货下跌1.81美元,或1.9%.

布兰特原油期货成交清淡,较30日均值低约20%,美国原油期货成交量接近均值.

汽油和取暖油期货也走低,分别回落1.6%和1.4%,供应担忧使其相对原油获得部分支撑.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 90.05 -2.05 -2.2% 89.83 93.05 94,875 184,654

12月原油 90.44 -2.09 -2.3% 90.19 93.49 318,221 175,857

11月RBOB汽油 2.6963 -0.0488 -1.8% 2.6905 2.7861 22,647 47,569

12月RBOB汽油 2.6721 -0.0548 -2.0% 2.6692 2.7612 34,775 55,796

11月取暖油 3.1345 -0.0521 -1.6% 3.1298 3.2269 34,112 48,908

12月取暖油 3.1176 -0.0493 -1.6% 3.1130 3.2035 43,191 51,769

ICE合约

12月布兰特 110.14 -2.28 -2.0% 109.90 113.27 223,068 212,561

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 581,167 533,036 551,589 1,585,884 -8,830

汽油 93,554 157,238 154,349 286,099 621

取暖油 127,603 160,417 156,645 325,721 -342 (完)