〔国际油市〕油价回落,受累于经济忧虑和输油管道恢复送油的预期

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 北海Buzzard油田恢复生产的时间被再度推后
* Keystone输油管道预计将于周末恢复送油
* 西班牙救助忧虑拖累市场
路透纽约10月19日电---布兰特原油期价周五连续第四日走低,受累于对全球经济的忧虑重燃,以及市场预期加拿大到美国的主要输油管道将按计划恢复送油.
对西班牙救助缺乏进展的忧虑损及风险意愿,拖累股市和商品市场走低,给美元提供支撑.
美国市场早盘油价走低,因有消息称,尽管天气恶劣,但加拿大TransCanada Corp (TRP.TO)仍将在周末重新开启阿尔伯塔省至美国每日输送59万桶的Keystone输油管道.
输油管道于周三关闭,分析师称,美国原油库存充裕,市场应能吸收原油供应短时间中断所产生的影响.根据美国政府提供的数据,美国原油库存较上年同期高出近11%.
今日公布的数据显示,美国9月成屋销售从两年高位回落,这也使油市承压.
油价早盘受到提振,因有消息称,英国最大的北海Buzzard油田复工的时间再度被推后,目前预期,油田将于10月23日恢复生产.
布兰特12月原油期货LCOc1跌2.28美元,结算价报每桶110.14美元,盘中高位为113.27美元,略低于50日移动均线切入位113.33美元,后跌至日低110.05美元.
布兰特原油本周收跌4.48美元,或3.9%.
美国近月11月原油期货CLc1急跌2.05美元,结算价报每桶90.05美元,之前在93美元区域遇阻,并测试90美元之下,接近100日移动均线的支撑位.
本周,美国原油期货下跌1.81美元,或1.9%.
布兰特原油期货成交清淡,较30日均值低约20%,美国原油期货成交量接近均值.
汽油和取暖油期货也走低,分别回落1.6%和1.4%,供应担忧使其相对原油获得部分支撑.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
11月原油 90.05 -2.05 -2.2% 89.83 93.05 94,875 184,654
12月原油 90.44 -2.09 -2.3% 90.19 93.49 318,221 175,857
11月RBOB汽油 2.6963 -0.0488 -1.8% 2.6905 2.7861 22,647 47,569
12月RBOB汽油 2.6721 -0.0548 -2.0% 2.6692 2.7612 34,775 55,796
11月取暖油 3.1345 -0.0521 -1.6% 3.1298 3.2269 34,112 48,908
12月取暖油 3.1176 -0.0493 -1.6% 3.1130 3.2035 43,191 51,769
ICE合约
12月布兰特 110.14 -2.28 -2.0% 109.90 113.27 223,068 212,561
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 581,167 533,036 551,589 1,585,884 -8,830
汽油 93,554 157,238 154,349 286,099 621
取暖油 127,603 160,417 156,645 325,721 -342 (完)
--编译 母红;审校 于春红
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI