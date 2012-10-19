〔纽约汇市〕欧元兑美元下跌,因西班牙是否寻求救助仍有不确定性

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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* 欧元/美元处于区间交投
* 市场等待西班牙申请救助的进展
路透纽约10月19日电---欧元兑美元周五下跌,从近期交投区间的高端回落,因西班牙是否寻求救助一事缺乏明显进展,令投资者深感欧洲面临着重重困难.
对西班牙将申请救助的预期带动欧元本周涨至一个月高位,但何时申请的不确定性令投资者感到不安.
在周四峰会上,欧盟领导人达成协议,在朝向建立欧元区单一银行业监管机构前进了一大步.根据该协议,欧元区救援基金可能于明年开始对受困银行进行资本重组.[ID:nSB2057409]但该峰会没有谈及西班牙和希腊面临的问题.
如果西班牙申请救助,欧洲央行将得以购买西班牙公债,从而压低该国借贷成本.这或将提振投资者对风险货币兑美元的偏好.
"我们认为没有真正的推动因素,因为欧盟犹豫不决而且技术交投区间也较宽,"SMB Forex Trading And Education主管Marc Principato称,"欧元兑美元仍在1.2800至1.3160区间,我认为在美国大选前一直会处在这一区间."
欧元/美元EUR=当日跌0.3%,报1.3021美元,周三触及一个月高位1.3139.自9月中以来一直处于该区间.本周欧元/美元累计涨0.5%.
交易商称,在1.3000至1.3020美元左右的买盘或将提供支撑.
欧元/日圆EURJPY=跌0.3%,至103.25日圆,周四曾触及五个月高位,本周累计涨1.6%.
策略师称,许多人仍较谨慎,希望在接近区间高位时透过卖出欧元获利.
"我们对欧元/美元部位的调查显示,市场策略上押注广泛区间交投,技术上希望逢高抛售欧元/美元."法国兴业银行策略师Sebastien Galy在给客户的报告中写道.
其他分析师称,鉴于欧元区疲弱的经济前景,9月底以来欧元的涨势已经过度.
美元/日圆JPY=涨0.1%,至79.31日圆,接近周四创下的两个月高位,本周累计涨1.1%,创下两个月来最大单周涨幅.
投机客近期抛售日圆,因预计日本央行将在10月30日的政策会议上进一步采取宽松政策.
但美元的涨势可能将放缓,因日本出口商正在等待抛售美元,眼前的阻力位似乎在8月高位.
美国9月成屋销售回落,在纽约汇市交易时段打压欧元,帮助提振美元兑日圆.
根据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,汇市投机客最近一周加剧作空美元.
截至10月16日一周,美元净空头部位价值从前周的64.3亿美元升至81.4亿美元.
澳元/美元AUD=跌0.4%,报1.0323美元,从周四触及的三周高位回落.(完)
---编译 于春红;审校 李军
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI