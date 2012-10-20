〔中国农业〕今年粮食生产有望"九连增",粮价料继续温和上涨--农业部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月20日电---中国农业部有关负责人表示,今年粮食生产有望实现连续九年增产,但在生产成本上涨、托市政策等因素作用下,预计粮价将继续温和上涨.
新华网周五晚间引述该负责人并称,受国际市场影响,食用油价格将稳中趋涨;受产能依然偏高影响,生猪价格仍处于本轮价格周期的下行通道,元旦、春节期间会有所上涨,但涨幅不会太大;受传统消费旺季拉动,牛羊肉价格将稳中有涨;蔬菜、鸡蛋价格与往年基本一致,将呈季节性波动特征.
中国9月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅再度回落至2%下方,但非食品价格呈现上涨态势,暗示未来随着翘尾效应褪去,通胀四季度料将保持稳中有升态势,明年甚至可能加速上行.[ID:nSB2048571]
"总的看今年粮食面积增加,单产提高,秋粮将继续增产,全年粮食产量有望在高起点、高基数上再夺丰收,实现创纪录的'九连增'."该负责人称.
据其介绍,今年粮食生产主要特点包括:面积稳定增加,预计全年粮食播种面积16.7亿亩,比上年增加1,100万亩;单产再创新高,粮食单产在去年较大幅度提高(亩产提高12.8公斤)的基础上,今年将再创新高.
此外,粮食季季增产,夏粮产量2,599.1亿斤,比上年增加71.3亿斤,超过历史最高的1997年45.5亿斤.早稻产量665.8亿斤,增加10.7亿斤,预计秋粮产量也将创历史新高;另外一个特点是全国普遍增产.
而在棉油糖等作物方面,生产总体稳定.虽然全年棉花面积比上年减少,但由于气候条件总体有利,亩产提高5%左右,总产与上年基本持平;油料面积比上年略减,因亩产提高10公斤以上,总产提高1%;糖料面积比上年略增,总产提高3%.(完)
--发稿 张喜良; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。