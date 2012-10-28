主要国家经济指标预测--10月29日****

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透10月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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10月28日(日)
2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 1.0% +1.8%
10月29日-11月9日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 0.0% -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -1.6% -1.2%
10月29日(一)
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 持平 持平
(较上年同期) +2.0% +2.0%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +2.0% +2.1%
0400 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 -- +2.0%
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加1.3 减少1
抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加4.5 减少3
抵押贷款批准件数(千件) 48.5 47.7
M4货供额(较前月) -- +0.2%
1230 美国个人所得 9月 +0.4% +0.1%
个人支出 +0.6% +0.5%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +1.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 -- +0.1%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 94.1
2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 -- 盈余43.1
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 +0.7% +1.8%
(较前月) -1.0% +2.2%
2330 日本求才/求职比 9月 0.83 0.83
2330 日本失业率 9月 4.2% 4.2%
2350 日本工业产出 9月初值 -3.3% -1.6%
工业生产一个月预估 -- -2.9%
工业生产两个月预估 -- 持平
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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10月25日(四)
2330 日本全国核心CPI(较上年同期) 9月 -0.1% -0.2%
全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -0.3% --
东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 -0.4% -0.5%
东京地区CPI(较上年同期) -0.8% --
10月26日(五)
0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 10月 +17.2% --
企业自身信心指数 +25.5% --
0600 德国GfK消费者信心指数 11月 6.3 5.9
0600 德国进口物价(较前月) 9月 -0.7% +0.4%
(较上年同期) +1.8% +2.9%
0645 法国消费者信心 10月 84 84
0700 瑞士KOF领先指标 10月 1.67 1.63
0800 意大利企业信心 10月 87.6 88.7
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +2.0% +1.9%
GDP隐性平减指数 +2.9% +2.0%
最终销售 +2.1% +1.5%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.7%
核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月终值 82.6 83.0
现况指数 88.1 89.0
预期指数 79.0 79.8
1430 美国ECRI一周领先指标 10月19日当周 126.8 -- (完)
--整理 石冠兰/肖群英; 审校 孙茉莉
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
国际镍业研究组织：INSG 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT