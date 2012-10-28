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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 07:50 BJT

****主要国家经济指标预测--10月29日****

路透10月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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10月28日(日)

2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 1.0% +1.8%

10月29日-11月9日

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 0.0% -0.4%

三个月房价指数(较上年同期) -1.6% -1.2%

10月29日(一)

0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 持平 持平

(较上年同期) +2.0% +2.0%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +2.0% +2.1%

0400 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 -- +2.0%

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加1.3 减少1

抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加4.5 减少3

抵押贷款批准件数(千件) 48.5 47.7

M4货供额(较前月) -- +0.2%

1230 美国个人所得 9月 +0.4% +0.1%

个人支出 +0.6% +0.5%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%

(较上年同期) -- +1.5%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.6%

实质个人支出 -- +0.1%

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 94.1

2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 -- 盈余43.1

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 +0.7% +1.8%

(较前月) -1.0% +2.2%

2330 日本求才/求职比 9月 0.83 0.83

2330 日本失业率 9月 4.2% 4.2%

2350 日本工业产出 9月初值 -3.3% -1.6%

工业生产一个月预估 -- -2.9%

工业生产两个月预估 -- 持平

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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10月25日(四)

2330 日本全国核心CPI(较上年同期) 9月 -0.1% -0.2%

全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -0.3% --

东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 -0.4% -0.5%

东京地区CPI(较上年同期) -0.8% --

10月26日(五)

0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 10月 +17.2% --

企业自身信心指数 +25.5% --

0600 德国GfK消费者信心指数 11月 6.3 5.9

0600 德国进口物价(较前月) 9月 -0.7% +0.4%

(较上年同期) +1.8% +2.9%

0645 法国消费者信心 10月 84 84

0700 瑞士KOF领先指标 10月 1.67 1.63

0800 意大利企业信心 10月 87.6 88.7

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +2.0% +1.9%

GDP隐性平减指数 +2.9% +2.0%

最终销售 +2.1% +1.5%

个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.7%

核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月终值 82.6 83.0

现况指数 88.1 89.0

预期指数 79.0 79.8

1430 美国ECRI一周领先指标 10月19日当周 126.8 -- (完)

--整理 石冠兰/肖群英; 审校 孙茉莉

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