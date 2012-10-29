十年间3.8万亿美元非法流出中国

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月25日电---最新一份报告显示，过去十年3.79万亿美元非法流出中国，如此巨额资金外流或削弱其经济，并破坏稳定。
这样的资金外流正在加速，其中多数来源于腐败、犯罪或逃税。“全球金融诚信”(Global Financial Integrity，简称GFI)在周四的一份报告中称，中国2011年的外流资金为4,720亿美元，相当于国内生产总值的8.3%，高于2000年的2,047亿美元。GFI是一家倡导限制非法资金转移的研究和游说机构。
该组织负责人Raymond Baker表示：“流出中国的非法资金规模相当惊人。没有任何其他发展中或新兴国家的非法资金转移达到如此程度。”
2000-2011年间，中国流失的资金总额远远超过以外商直接投资形式进入中国的数额。
非法资金转移令政府的税收和潜在投资资金受损。GFI称，富者借助逃税更富，如此规模的资金外逃会造成政治上的不稳定。
根据IMF的说法，鉴于其经济规模，中国的税收水平很低。中国政府也承认，腐败和行贿是大问题，并已开始大力整顿。
通过分析报备IMF的贸易伙伴间的进出口价格差异并计算一国资产负债表的不符之处，GFI推算出一国的资金外流数额。
该组织称，2009年，发展中国家整体的非法外流资金为9,030亿美元，其中流失程度最严重的分别是中国、墨西哥、俄罗斯和沙特。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。