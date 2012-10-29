〔路透专访〕中国三一重工预计明年中工程机械行业将迎来全面复苏-CEO

* 中国工程机械市场明年中复苏,迎黄金增长期

* 未来五年三一重工或将跻身全球行业前三

* H股发行仍依赖香港市场条件

* 公司出口业务未来几年仍能倍增

发稿 林琦

路透上海10月26日电---尽管中国工程机械行业目前仍处于"冬天"中,但国内最大工程机械生产商--三一重工(600031.SS)高层却认为行业复苏已为时不远,未来几年国内市场业务仍将保持较高增速,惠及公司国内业务;而公司未来的出口业务增速更快,对公司收入贡献将明显提高.

三一重工总裁向文波近日在接受路透专访时指出,中国工业化和城市化的进程还将继续,而且随着劳动力成本的上升,更多使用机械亦将成为趋势,因此未来几年工程机械将迎来一个黄金发展期,整个行业复苏明年中就能实现.

"虽然行业趋势是在低谷和调整过程中,但我对这个行业的信心还是很足的",他认为,"未来工业化城市化进程是不可遏制的,机器代替人的进程也是不可遏制的,这是我们未来的机会."

他说,去年行业内激烈竞争所引发过度销售后,目前整个行业仍处于去库存化过程中,不过一些竞争适度的产品,例如路面机械销售收入目前已开始复苏,预计明年第二季或第三季行业将全面复苏.

中国工程机械工业协会秘书长苏子孟此前曾表示,目前全行业处于低位企稳运行状态,今年难以实现年初预计的12%的增长目标.

不过他亦提到目前行业几大良性发展迹象:企业生产增量大幅度减少,虽然普遍还有3-4个月的库存,但去库存进展明显;社会存量逐步消化,设备闲置量有所减少;产能增速过快,投入产出失衡局面有所调整;营销手段升级势头等到抑制.

向文波预计,在今年整个行业出现负增长后,明年国内工程机械行业的增速将回升至10%左右,而业内的优秀公司营收增速一般是行业的2倍.保守预计,三一重工未来五年会保持20-30%的收入增速.

中国9月宏观经济数据普遍好于预期,印证在前期"稳增长"措施下,经济企稳回升的态势基本确立.9月工业增加值同比增长9.2%,其中电气机械及器材制造业增长8.1%,均较8月回升.

业内权威媒体《国际建设》此前公布2012年全球最大50家工程机械制造商榜单,三一重工以78.61亿美元名列第六,其国内同行中联重科和徐工分列第七和第11位.而美国卡特彼勒(CAT.N)和日本小松(6301.T)分列前两位.

"三一仍能保持高速增长,未来五年跻身前五、前三,甚至前二位都是有可能的."他指出,排名第三至第六的企业,营收差距较小,追赶起来较容易.但三一离卡特彼勒尚远,后者去年营收超过600亿美元,追上这个行业老大的可能性几乎没有.

至于H股发行计划,他指出,由于香港市场仍较低迷,目前公司已暂停了H股发行.将来何时恢复,要看市场条件.公司不愿低价售股,"企业仍在高速发展中,股权融资的(潜在)成本是很高的."

三一重工去年第四季原本计划发售13.4亿股股份,招股价区间为每股16.13-19.38港元,H股IPO筹资高至33亿美元.但因市况不佳,招股活动被推迟.三一重工周一早盘报9.12元.

**出口高速成长**

"我们的出口正处于早期起步阶段,成长性高一点是可以实现的",他指出,公司在全球很多国家目前只是尝试性建立销售体系和试销,真正形成销售规模的地区不多,例如巴西,印度和东南亚等,未来全球可拓展的市场空间很大.

他预计,年初刚收购的德国普茨迈斯特今年将为公司贡献一半的海外营收.未来几年,除了德国普茨迈斯特的增速可能稍慢一点,但三一本身的产品出口仍能保持前几年每年倍增的势头.

据公司中报,海外业务上半年占比为12%.他的目标是未来五年,三一重工的海外业务占比提高至三成,重点发展区域将是发展中国家,例如非洲和南美等.

三一重工去年全年完成营收507.76亿元,同比增长49.5%.今年上半年三一重工实现营收317.6亿元,同比增4.6%;其中海外业务收入32.67亿元,同比增长176.71%.公司将于周一稍晚公布其三季报.

向文波的底气源自于性价比优势.中国这个庞大的建筑工地,给本土工程机械厂商带来巨大的需求,规模优势带来了低成本.在一些产品规模不是太大的细分领域,例如混凝土机械,中国企业的成本优势较明显.

近年来中国企业已先后收购了三家全球老牌混凝土机械生产商,例如普茨迈斯特,中联重科(000157.SZ)(1157.HK)收购的意大利CIFA公司.

上半年,中国工程机械行业出口92.4亿美元,同比增长36.9%.

面对全球日渐升温的贸易保护主义,向文波较为乐观,因工程机械是一个非常市场化的行业,进入又是发展中国家,而且生产的是普通民用品,他没想过海外市场会存在什么政治障碍.

他同时担任三一重工母公司三一集团的董事.近日,三一集团在美国的风电项目,被美国总统奥巴马下令中止,因涉嫌威胁美国国家安全.三一集团关联企业Ralls公司10月1日向美国哥伦比亚特区法院递交诉状,将奥巴马和美国外国在美投资审查委员会(CFIUS)列为共同被告.(完)