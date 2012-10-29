敬告客户:2012年度汤森路透StarMine卖方分析师评奖--中国大陆及香港地区****

亲爱的客户，您好：

StarMine是全球领先的专业信息服务提供商汤森路透旗下专责对全球分析师进行客观分析及评级的专业公司。70%国际性卖方机构运用StarMine各项量化指标，作为衡量分析师绩效的定量考核因素之一。

StarMine 2012年度全球卖方分析师评选“中国大陆及香港地区”奖项结果于汤森路透于10月29日揭晓，共有80家卖方机构的1062位署名分析师参与评选，涵盖了中国大陆及香港地区所有主流券商研究机构。

以下为中国大陆及香港地区的获奖名单:

1. 全部获奖名单 r.reuters.com/qaf63t

2. “综合选股能力”获奖分析师名单 r.reuters.com/raf63t

3. “综合盈利预测”获奖分析师名单 r.reuters.com/saf63t