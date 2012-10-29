美国逾80家企业联合敦促国会减赤

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月25日电---美国企业展现罕见的联合精神，包括高盛(GS.N)、思科(CSCO.O)和波音(BA.N)在内的逾80家公司，共同敦促美国国会削减联邦赤字。

加入这一行动的企业基本不包括能源和科技企业，但组织者称，他们正努力修补这一疏忽。而参与行动的美国企业负责人称，美国两党出台一个削减美国债务的计划迫在眉睫。

“要改善债务状况，让国家重回更强的经济增长道路，从而实现就业更快增长，我们只差一项协议，”安泰（Aetna）(AET.N)首席执行官（CEO）Mark Bertolini在周四的一份声明中称。另有86名CEO支持这一声明。

“如果国会能在大选后尽快开始制定计划大纲，将能恢复经济中的企业信心，投资也会随之而来，”他说。

如果美国国会未能在年底前达成减赤协议，将自动触发2013年的大幅开支缩减以及税收的提高。这就是所谓的“财政悬崖”，它将重创仍在恢复中的美国经济。

经济数据显示，企业投资在9月显现停滞的迹象，这预示着，对可能出现的联邦预算急剧紧缩的担忧，正令经济承压。

尽管要判断这些CEO能对关于减赤的争论带来多少影响仍为时过早，但他们统一的信息可能在对分歧严重的国会感到失望的选民间产生共鸣。据最新盖洛普民调，仅有五分之一的美国人认可国会的工作。（完）