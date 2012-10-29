日本东京都知事石原慎太郎辞职组建新党

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月25日电---日本东京都知事石原慎太郎周四宣布辞职以组建新党，目的似乎是成为即将到来的大选中的“第三股力量”。
石原慎太郎此前提出的购买钓鱼岛计划引发中日关系危机，他对全国政治的重新参与令大选出现进一步的不确定性。日本大选必须在明年8月前进行，也可能在明年初进行。他也可能导致紧张的中日关系更加复杂。
“出于各种考虑，我决定从今天起辞去东京都知事一职。我考虑和盟友组建一个新党，从而回归议会，”现年80岁的石原慎太郎在记者会上表示。
“我不认为他能够成为首相，但是他可能成为中央政府和议会中令人烦恼的角色，”天普大学（Temple University）东京校区的Jeffrey Kingston指出。
石原慎太郎组建的新党可能成为大选中的“第三股力量”，或与大阪市长桥下彻（Toru Hashimoto）组成联盟。现年43岁的桥下彻也希望进入中央政坛。
石原慎太郎表示，希望他组建的新党能团结一些小规模党派。（完）
--编译：李富强 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。