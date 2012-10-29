日本东京都知事石原慎太郎辞职组建新党

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京10月25日电---日本东京都知事石原慎太郎周四宣布辞职以组建新党，目的似乎是成为即将到来的大选中的“第三股力量”。

石原慎太郎此前提出的购买钓鱼岛计划引发中日关系危机，他对全国政治的重新参与令大选出现进一步的不确定性。日本大选必须在明年8月前进行，也可能在明年初进行。他也可能导致紧张的中日关系更加复杂。

“出于各种考虑，我决定从今天起辞去东京都知事一职。我考虑和盟友组建一个新党，从而回归议会，”现年80岁的石原慎太郎在记者会上表示。

“我不认为他能够成为首相，但是他可能成为中央政府和议会中令人烦恼的角色，”天普大学（Temple University）东京校区的Jeffrey Kingston指出。

石原慎太郎组建的新党可能成为大选中的“第三股力量”，或与大阪市长桥下彻（Toru Hashimoto）组成联盟。现年43岁的桥下彻也希望进入中央政坛。

石原慎太郎表示，希望他组建的新党能团结一些小规模党派。（完）