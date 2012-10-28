(重温稿)〔台湾货币市场〕182天期国库券决标贴现率料跌破0.70%,创近两年新低

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透台北10月26日电---台湾多家银行业、票券商交易人士表示,在资金宽松之下,下周一将标售的182天期国库券决标贴现率料跌破0.70%的整数关卡,创下同天期2010年11月以来的低位(当时为0.55%).
9月初91天期国库券标售结果在0.63%,投标倍数达4.56倍.部分交易人士表示,4月标售的两期182天期和91天期的价差在3.5基点,预料本次182天期与9月初标售的91天期的价差也与此相当.
多家交易人士表示,央行冲销的力量疲弱,市场资金宽裕之下,本地银行和外商银行都有资金配置上的压力.预料这将压低本期国库券的标售结果.
下周一(29日)台湾央行将代财政部标售101-7期182天期国库券发行,金额为300亿台币,10月30日发行.
以下为2011年以来国库券发行细节:
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2012年
9月 5日 91 150 0.630 4.56
8月13日 364 200 0.780 3.96
7月24日 273 300 0.770 2.91
6月21日 364 250 0.834 3.34
4月30日 182 250 0.835 4.01
4月19日 91 300 0.800 2.43
2011年
12月23日 182 212* 0.850 1.34
12月20日 273 300 0.845 2.35
12月 8日 182 300 0.770 2.40
11月28日 273 200 0.850 2.65
10月28日 182 250 0.770 2.52
9月 8日 91 350 0.637 2.62
8月10日 273 300 0.855 3.37
4月29日 91 300 0.650 2.86
4月7 日 364 300 0.837 2.86
3月29日 273 200 0.767 4.17
2月24日 182 250 0.710 3.36
1月7日 91 250 0.411 4.68
国库券历年标售结果请见(here)
注: * 表不足额发行 (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
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路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT