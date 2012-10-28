(重温稿)〔台湾货币市场〕182天期国库券决标贴现率料跌破0.70%,创近两年新低

路透台北10月26日电---台湾多家银行业、票券商交易人士表示,在资金宽松之下,下周一将标售的182天期国库券决标贴现率料跌破0.70%的整数关卡,创下同天期2010年11月以来的低位(当时为0.55%).

9月初91天期国库券标售结果在0.63%,投标倍数达4.56倍.部分交易人士表示,4月标售的两期182天期和91天期的价差在3.5基点,预料本次182天期与9月初标售的91天期的价差也与此相当.

多家交易人士表示,央行冲销的力量疲弱,市场资金宽裕之下,本地银行和外商银行都有资金配置上的压力.预料这将压低本期国库券的标售结果.

下周一(29日)台湾央行将代财政部标售101-7期182天期国库券发行,金额为300亿台币,10月30日发行.

以下为2011年以来国库券发行细节:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2012年

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43

2011年

12月23日 182 212* 0.850 1.34

12月20日 273 300 0.845 2.35

12月 8日 182 300 0.770 2.40

11月28日 273 200 0.850 2.65

10月28日 182 250 0.770 2.52

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68

国库券历年标售结果请见(here)

注: * 表不足额发行 (完)