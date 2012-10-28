(重温稿)〔香港房地产〕政府提高额外印花税并延伸至非居民买家,以遏短线炒风

* 政府提高额外印花税税率至最高20%,涵盖至非居民买家

* 对非居民买家征收15%的买家印花税

* 今年首九个月香港楼价累计升约20%

路透香港10月26日电---鉴于楼价走势与本地经济基调背道而驰,香港政府周五宣布新一轮楼市降温措施,提高额外印花税(special stamp duty)税率至最高20%,同时向非居民以及公司买家征收15%的印花税.

财政司司长曾俊华在记者会上称,美国超低利率可能维持至2015年年中,令市场预期楼价在低利率的环境下,至少未来三年会继续向上,担心这种心理会使楼市亢奋情绪进一步高涨,亦会令到短线投资活动进一步伸延至三年.

"在目前市况过热和供应较短的特殊情况下,(要)照顾香港永久居民的置业需求,并且进一步打击住宅短期炒卖活动,以纾缓短期供求失衡的情况."他称.

原先的额外印花税为半年内转售征收15%税率,半年至一年征10%,1-2年征5%;现提高至半年内征收20%,半年至一年征15%,1-3年征10%.

同时,非居民买家(包括个人和注册公司)除了缴付一般印花税之外,还须缴付15%的买家印花税;于三年内售物业,亦须缴付额外印花税.

在流动资金过剩和超低利率的情况下,今年首九个月香港住宅价格累计上升约20%,与香港经济逐步放缓的情况背道而驰,目前香港楼价已经达到一般市民难以负担的水平.

另一个令本地楼市火上加油的因素,是外来投资者涌入楼市,致使本来供应偏紧的住宅楼市更加紧绌.根据税务局的数字,没有香港身份证的买家购买住宅物业的交易个案,占全部住宅单位成交比例,由2008年的3.1%升至2011年的6.5%;占一手楼宇成交比例,更由2008年的5.7%升至2011年的19.5%.

曾俊华指出,美国于9月推出QE3(第三轮量化宽松)带动通胀预期升温,令到本来炽热的楼市火上加油,近日资金再流入香港,使楼市亢奋程度加剧.因此政府决定新一轮管理需求的措施,希望配合增加供应的措施,令楼市更加健康、平稳地发展.

曾俊华稍早在个人网志已对楼市与经济严重脱节表达忧虑.[ID:nSH0117981]

在美国宣布实施QE3后,香港金管局随即收紧物业按揭贷款需求,以防范QE3及延长超低利率期限令更多资金涌入香港,令楼市继续升温增加银行体系风险.[ID:nSB1779650](完)