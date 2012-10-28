(重温稿)〔中港股业绩〕农行三季度净利增16%胜预期,因净利息收入增加(更新版)

* 三季度净利同比增16%,高于市场预期

* 拨备覆盖率较上年末大幅提高至311.20%

* 不良贷款率及余额继续保持双降

路透香港10月26日电---按市值计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)第三季度净利润同比增长16%,高于市场预期,主要因净利息收入增加.

该行周五公布季报显示,7-9月净利为395.84亿元人民币;根据汤森路透综合11名分析师预测,三季度净利为374.18亿元.期间资产减值损失为108.5亿元,较上年同期的137.4亿元大降两成.

前三季度,农行净利为1,200.83亿元,净利息收益率同比微增2个基点至2.82%,净利差则下降1个基点至2.68%.

广发证券一银行业分析师认为,农行贷存比低,活期存款占比高,具备资金成本优势;同时,息差处于同业较高水平,拨贷比则处于行业最高水平,后续计提压力较小,业绩增长具稳健性.

农行季报显示,今年1-9月净利息收入2,532亿元,同比增长13.37%;手续费及佣金净收入581亿元,同比增长5.99%.截至9月末,该行贷存比为57.87%,较上年末下降0.63个百分点.投资证券及其他金融资产净额28,135亿元,较上年末增长7.06%.

于9月末,农行不良贷款率及余额继续保持双降,不良贷款率为1.34%,较上年末下降0.21个百分点;不良贷款余额为839.51亿元,比上年末减少34.07亿元;拨备覆盖率为311.20%,比上年末大幅提高48.10个百分点.核心资本充足率9.76%,资本充足率12.07%,比上年末分别提高0.26个百分点和0.13个百分点.

按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)昨日公布,第三季度净利润同比增长17%,高于市场预期,主要得益于市场流动性偏紧和拆息平稳,使得银行的贷款议价能力提升,净息差轻微扩阔.[ID:nSH0115049]

据中国银监会的数据显示,截至9月末,商业银行不良贷款比例控制在0.97%以内,与年初基本持平.与此前公布数据对比,为今年以来不良率首次反弹.[ID:nSB2059995]

中金公司此前的报告称,预计上市银行前三季度盈利增速将保持在17%(中报为18%),好于预期.其中净息差下滑幅度温和、逾期贷款增速较上半年放缓等指标均有助于提升市场信心.[ID:nSB2051347]

业绩公布前,农行H股收跌1.52%,报3.24港元;A股跌1.2%,报2.47元人民币.(完)

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