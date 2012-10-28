(重温稿)〔中国数据〕第三季资本和金融项目仍现逆差,藏汇于民效应续显现

* 第三季资本和金融项下逆差710亿美元,为连续第二季逆差

* 藏汇于民效应继续显现

* 一年外逃资本两三千亿美元的说法并不属实

路透上海10月27日电---中国国家外汇管理局周五在网站上公布,2012年三季度,中国资本和金融项目逆差为710亿美元,为连续第二个季度出现逆差.不过权威人士解释称,这是因为在外汇储备规模稳定的情况下,国内外汇资产继续由央行转向企业个人,藏汇于民效应继续显现.

前三季度资本和金融项目累计逆差854亿美元,上年同期为顺差2,341亿美元.外管局相关负责人解释称,资本和金融项下逆差主要受国际金融危机和国内经济增速放缓等因素影响.

新华社周五稍晚引述外管局相关负责人的解释称,自去年四季度至今年三季度末,国内外汇市场供求基本平衡,外汇储备基本稳定.在此情况下,经常项目顺差必然对应着资本和金融项目逆差.

他说,目前来看,中国资本和金融项目逆差主要表现为三大特点:一是反映了外汇资产从央行转向境内机构和个人持有的藏汇于民过程,前三季度,企业等市场主体在银行的外汇存款余额增加1,388亿美元,银行自身增持外汇头寸120多亿美元,除部分发放境内外汇贷款外,其余由银行用于境外放款和投资.

其次是显示了国内企业"走出去"的步伐加快,前三季中国非金融部门对外直接投资525亿美元,同比增长29%,第三是体现了企业有序的债务去杠杆化,过去几年,国内企业进口通过海外代付等方式尽量延迟付汇,在贸易项下积累了大量美元空头.汇率双向波动后开始调整原有的负债外币化策略,尤其是今年第三季度在相关政策规范下,企业进口由境外银行提供代付的负债余额下降400多亿美元.

对于媒体所谓中国一年出现两三千亿美元外逃的说法,该人士认为,这说法并不属实.媒体所称的资本外逃规模是以外汇储备变动扣减贸易、直接投资等项目估算得出的,在概念、方法等方面并不科学.国际上测度跨境资本流动状况主要用国际收支平衡表的资本和金融项目.

"今年前三季度,我国资本和金融项目逆差854亿美元,主要是由于...外汇资产不再为央行持有,而主要转为境内机构和个人分散持有,这部分外汇资产必然由其以对外投资、借贷和存放等方式在境外运用,体现为我国资本和金融项目流出,并不等同于资本外逃."他说.

外管局并公布,第三季国际收支经常项目顺差706亿美元,其中货物贸易顺差1,027亿美元,服务贸易逆差299亿美元,经常转移顺差14亿美元等.(完)