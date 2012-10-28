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亚洲 | 2012年 10月 28日 星期日 14:08 BJT

〔全球汇市〕10月23日止当周投机客减持美元空仓--CFTC

路透纽约10月26日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客减持美元空头仓位至9月4日当周以来最低水准.

10月23日止当周,投机客持有的美元净空头仓位从前一周的81.4亿美元降至40.04亿美元.投机客在9月4日当周持有美元净多头仓位.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月23日当周 10月16日当周

多头仓位 25,550 42,767

空头仓位 43,746 32,681

净仓位 -18,196 10,086

欧元(125,000欧元为1口)

10月23日当周 10月16日当周

多头仓位 38,171 42,041

空头仓位 93,390 95,536

净仓位 -55,219 -53,495

英镑(62,500英镑为1口)

10月23日当周 10月16日当周

多头仓位 54,879 54,010

空头仓位 36,482 34,411

净仓位 18,397 19,599

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月23日当周 10月16日当周

多头仓位 10,756 10,289

空头仓位 8,395 11,481

净仓位 2,361 -1,192

加元(100,000加元为1口)

10月23日当周 10月16日当周

多头仓位 98,566 106,369

空头仓位 9,478 12,619

净仓位 89,088 93,750

澳元(100,000澳元为1口)

10月23日当周 10月16日当周

多头仓位 83,602 77,802

空头仓位 37,951 39,358

净仓位 45,651 38,444

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月23日当周 10月16日当周

多头仓位 20,528 20,646

空头仓位 4,179 4,362

净仓位 16,349 16,284

--编译 王兴亚;审校 程琳

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