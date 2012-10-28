〔全球汇市〕10月23日止当周投机客减持美元空仓--CFTC

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透纽约10月26日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客减持美元空头仓位至9月4日当周以来最低水准.
10月23日止当周,投机客持有的美元净空头仓位从前一周的81.4亿美元降至40.04亿美元.投机客在9月4日当周持有美元净多头仓位.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
10月23日当周 10月16日当周
多头仓位 25,550 42,767
空头仓位 43,746 32,681
净仓位 -18,196 10,086
欧元(125,000欧元为1口)
10月23日当周 10月16日当周
多头仓位 38,171 42,041
空头仓位 93,390 95,536
净仓位 -55,219 -53,495
英镑(62,500英镑为1口)
10月23日当周 10月16日当周
多头仓位 54,879 54,010
空头仓位 36,482 34,411
净仓位 18,397 19,599
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
10月23日当周 10月16日当周
多头仓位 10,756 10,289
空头仓位 8,395 11,481
净仓位 2,361 -1,192
加元(100,000加元为1口)
10月23日当周 10月16日当周
多头仓位 98,566 106,369
空头仓位 9,478 12,619
净仓位 89,088 93,750
澳元(100,000澳元为1口)
10月23日当周 10月16日当周
多头仓位 83,602 77,802
空头仓位 37,951 39,358
净仓位 45,651 38,444
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
10月23日当周 10月16日当周
多头仓位 20,528 20,646
空头仓位 4,179 4,362
净仓位 16,349 16,284
--编译 王兴亚;审校 程琳
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路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT