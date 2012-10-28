《美股一周展望》 就业数据、大选或让企业财报退居次席

路透纽约10月26日电---财报季可能刚过一半,但下周投资者对企业获利状况的关注或许会减弱,将注意力转向11月6日举行的美国大选,以及在此之前最后一份重要数据--周五的非农就业报告.

在即将到来的又一个财报高峰周,将有更多行业风向标企业公布业绩.通常这会吸引华尔街注意,并导致市场波动.但下周市场成交量与波动率都可能偏低,因市场参与者选择在就业数据与大选前离场观望.

10月非农就业报告将整体呈现出劳动力市场目前现状.若优于预期,将助总统奥巴马一臂之力;若逊于预期,共和党候选人罗姆尼的选情将受提振.

目前民调显示奥巴马略占上风,但两人票数将咬得很紧.最近路透/Ipsos对可能参与投票的选民进行调查,显示奥巴马以47%对46%的支持率略微领先罗姆尼.

标准普尔500指数本周下跌1.5%,主要是因为一些企业获利令人失望.道琼工业指数本周下滑1.8%,Nasdaq综合股价指数下跌0.6%.

不过值得注意的是,市场反弹都很短暂,而且很快就会吸引卖盘进驻.

一些投资者称,大选日益临近让新资金不愿入场.

"选情如此胶着的时候,没多少人有胆量大举下注,"Baring Asset Management北美资产配置主管Hayes Miller称,"多数时候,投资者都将观望情况发展."

Miller表示,医疗保健.GSPA、金融.GSPF和能源板块.GSPE谨慎氛围将格外突出,选举结果可能让这三个领域面临不同的监管前景.他协助监管逾500亿美元资产.

对非农就业报告的预期也并不确定.分析师预计10月非农就业岗位增加12.4万个,比9月多1万个,但失业率料从7.8%升至7.9%.

不管最终数据超出还是逊于预期,都可能让大选结果更难分辨.

"如果就业数据出现很大变化,可能给选举结果带来一些不确定性,"Sterne Agee资产管理公司总裁Jerry Harris称,"我预计不会大为出人意料,但虽说标普指数在目前这个水平似乎不太容易下跌,我还是认为也不会很快上涨."

市场还要继续跟天气因素作战.飓风Sandy料将在下周初抵达美国东海岸.纽约市政府官员正考虑下周关闭公交与地铁运营.

纽约证交所计划正常运营.该交易所周五发布声明称,已经做好市场运行应急计划,而且有备用发电设备.此外还将为主要职员和交易员提供食宿.

Nasdaq OMX交易所发布声明称,已制定好确保系统正常运转的计划.在飓风来临前、中、后将与会员沟通.

**即便不是焦点,业绩仍将发挥影响**

尽管市场整体上可能在等候重大新闻事件,但个股仍可能随财报季展开而产生震荡.目前已有过半数标普500指数成分股公布了业绩,但下周将有道琼成分股雪佛龙(CVX.N)、辉瑞(PFE.N),以及标普500成分股Visa(V.N)、福特汽车(F.N)和星巴克(SBUX.O)等重要公司公布业绩.

本次财报季有一些大公司业绩不及预期,包括本周的苹果(AAPL.O)、联合技术(UTX.N)和杜邦(DD.N).

目前标普500成分公司已有54%公布业绩,其中62.5%获利优于预期,低于过去四个季度67%的均值.营收超越预期的仅有37%,远低于过去四季55%的均值.

业绩逊于预期引发一些剧烈抛售,导致道琼工业指数周二一天就下跌243.36点.

过去七个交易日里,标普500指数有五天收跌.这让该指标股指跌破约1,434点的50日移动均线切入位,一些分析师也因此认为反弹在望.

"一有回落我们就将其视为买入机会."Bryn Mawr Trust Asset Management高级副总裁Chip Cobb称,"即便许多公司业绩逊于预期,而且看法过于谨慎,但我们仍然很看重大多数是优于预期的."

Cobb称,下周他格外关注U.S. Steel(X.N)的业绩.年内迄今该股已累计下跌近20%.

"钢铁公司的表现都不太好,我想看看这种情况是否会持续下去."(完)

--编译 程琳;审校 王兴亚

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