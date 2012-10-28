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亚洲 | 2012年 10月 28日 星期日 11:47 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月26日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 56.10 -0.62 -1.09 1867361

搜狐 (SOHU.O) 38.58 -0.11 -0.28 256072

网易 (NTES.O) 54.02 +0.00 +0.00 335027

百度 (BIDU.O) 113.84 -0.17 -0.15 3457115

亚信科技 ASIA.O 10.26 -0.26 -2.47 394568

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.50 +0.12 +0.78 1788685

联电 (UMC.N) 1.92 -0.02 -1.03 241822

日月光 (ASX.N) 3.54 +0.00 +0.00 324619

矽品精密 (SPIL.O) 5.09 +0.01 +0.20 185097

和信超媒体 (GIGM.O) 0.98 -0.01 -1.01 56749

友达 (AUO.N) 3.53 -0.25 -6.61 361864

中华电信 (CHT.N) 30.99 -0.33 -1.05 27173

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.99 -0.27 -0.69 708236

香港

中国移动 (CHL.N) 55.67 -0.24 -0.43 113726

中国联通 (CHU.N) 16.27 -0.55 -3.27 277355

中国电信 (CHA.N) 58.75 -1.57 -2.60 16930

中芯国际 (SMI.N) 1.88 -0.12 -6.00 110890

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.04 -0.10 -2.42 13526

(完)

--整理 程琳

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