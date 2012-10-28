〔CFTC报告〕COMEX期金10月23日持仓报告(表)

标题新闻：德国应竭尽所能将希腊留在欧元区－德国外长加布利尔
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路透10月26日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年10月23日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(455,836口)
222,095 40,052 31,001 132,859 365,524 385,955 436,577 69,881 19,259
较10月16日变动(减少6,990口)
-10,893 1,084 2,905 3,359 -11,359 -4,629 -7,370 -2,361 380
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
48.7 8.8 6.8 29.1 80.2 84.7 95.8 15.3 4.2
各类交易商数量(总计为341家)
203 65 72 51 47 289 157 (完)
--整理 王兴亚
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