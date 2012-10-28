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市场报道 | 2012年 10月 28日 星期日 14:13 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金10月23日持仓报告(表)

路透10月26日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年10月23日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(455,836口)

222,095 40,052 31,001 132,859 365,524 385,955 436,577 69,881 19,259

较10月16日变动(减少6,990口)

-10,893 1,084 2,905 3,359 -11,359 -4,629 -7,370 -2,361 380

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

48.7 8.8 6.8 29.1 80.2 84.7 95.8 15.3 4.2

各类交易商数量(总计为341家)

203 65 72 51 47 289 157 (完)

--整理 王兴亚

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