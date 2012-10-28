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市场报道 | 2012年 10月 28日 星期日 14:10 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货10月23日持仓报告(表)

路透10月26日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年10月23日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,578,997口)

362,498 176,117 452,222 686,962 882,205 1501682 1510544 77,315 68,453

较10月16日变动(减少1,622口)

-2,686 17,405 -16,376 12,892 -1,248 -6,170 -219 4,548 -1,403

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.0 11.2 28.6 43.5 55.9 95.1 95.7 4.9 4.3

各类交易商数量(总计为346家)

120 97 149 94 100 293 287 (完)

--整理 王兴亚

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