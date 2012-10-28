日韩经济指标预测--10月29日-11月5日****

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透10月29日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月29当周--------------------------------
10月28日(日)
2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 +1.0% +1.8%
10月29日(一)
2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 -- 盈余43.1
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 +0.7% +1.8%
(较前月) -1.0% +2.2%
2330 日本求才/求职比 9月 0.83 0.83
2330 日本失业率 9月 4.2% 4.2%
2350 日本工业产出 9月初值 -3.3% -1.6%
工业生产一个月预估 -- -2.9%
工业生产两个月预估 -- 持平
10月30日(二)
2300 韩国工业产出(较上年同期) 9月初值 -- +0.3%
(较前月) -- -0.7%
服务业产出(较前月) -- -0.3%
-- 日本央行利率决定 -- -- 0.10%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 48.0
10月31日(三)
0130 日本加班工资 9月 -- +2.7%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- +8.7%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 9月 +16.1% -5.5%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +2.0%
11月1日(四)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 10月 -- 45.71
0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 -- -2.0%
进口(较上年同期) -- -6.1%
贸易收支(亿美元) -- 顺差31
11月2日(五)
暂无重要经济数据公布.
----------------------------------11月5日当周-------------------------------
11月5日(一)
暂无重要经济数据公布.(完)
--整理 张涛;审校 程琳
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
国际镍业研究组织：INSG 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT