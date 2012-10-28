〔欧洲政经〕ECB总裁德拉吉支持德财长增设货币执委的提议--明镜周刊

标题新闻：德国应竭尽所能将希腊留在欧元区－德国外长加布利尔
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路透柏林10月28日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉支持德国财政部长朔伊布勒的一项提议,即从根本上扩大欧盟货币事务执委的权力,让欧盟对成员国预算具有更大的控制权.
德拉吉在接受德国明镜周刊采访时还表示,预期直接货币交易(OMT)计划不会给纳税人带来负担.就在接受采访的四天之前,德拉吉曾在德国下议院为其购债计划辩护.
朔伊布勒本月稍早称,欧盟需设立一名在成员国预算问题上拥有权力的执委,并需改革欧洲议会决策程序.他表示,这些改变将有助于缓解债务危机.
他主张这名执委应有权驳回违背赤字规定的成员国预算,同时敦促进行全面改革并加强欧洲一体化.该执委的权力是在现有货币和经济事务执委基础上做出扩大.
德拉吉对该提议的公开支持为朔伊布勒的计划起到推动作用,但这种改革需改变欧盟条约,意味着除非制定一份单独的欧元区条约,否则必须得到一直以来对加强欧洲一体化持怀疑态度的英国同意.
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