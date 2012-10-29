〔金砖国家〕10月26日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月29日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月26日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.84%,报990.70点.
中国股市:沪综指收跌1.7%至一个月新低.上市公司三季报披露期业绩风险犹存,同时基本面及资金面利多缺乏仍制约市场.沪指下破短期多条均线支撑后跌幅有所加大,短线料仍维持弱势格局.沪综指.SSEC收报2,066.209点,跌35.371点,或1.68%,此前低点为9月27日的2,056.323点;本周该股指累计下跌2.92%,终止此前连续三周升势.上海A股今日成交541亿元人民币,上日为556亿元.[.SSCN]
香港股市:终止10天连涨,恒生指数自2012年高位回落,受累于中国联通股价因第三季财报欠佳而大跌7.6%.恒生指数.HSI收低1.2%,但本周收平于21,545.6点.恒生国企指数.HSCE收低1.6%,周跌幅为2.2%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS再以涨停价开出,其后盘中大部分时间都封死在该价位,直至临近收盘因疑似央行出手干预才脱离波幅上限并转而下跌.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,510点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3999元.[CNY/CN]
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印度股市:下跌,收于一周半低位;Punjab National等银行股下跌.指标BSE指数.BSESN下跌0.71%,或133.29点,报18,625.34点,为10月17日以来最低收盘位.该股指本周累计下滑0.3%[.BO][ID:nL3E8LQ5QB]
印度汇市休市.
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,441.380点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.04%至770.18点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX收低0.18%至31.4190;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX收高0.12%,报40.5925.
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巴西股市:拉美股市下跌,录得一个月来最差单周表现,因巴西股市遭遇获利了结.矿业公司巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)在上日录得六个月来最大单日涨幅后被锁定获利,推动巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP当周第四日下跌.Bovespa指数七个交易日来第六日录得跌幅,下滑0.97%,报57,276.81点,当周累计下跌逾2%.[ID:nL1E8LQGAB]
巴西汇市:巴西雷亚尔成交量和波动率锐减,因市场担忧政府干预.雷亚尔/美元<BRBY BRL=>几无变化,收报2.0258,因为投资者预计巴西央行下周可能会卖出更多反向外汇互换,来维持汇率在当前水准.[ID:nL1E8LQDHU]
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南非股市:在经历一天的拉锯走势后小幅收低,追随海外主要市场的类似表现,因为企业财报表现差劲,盖过了美国经济数据优于预期的利好影响.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.3%,报32,719.10点.综合指数.JALSH下滑0.34%,报36,871.71点.[.J][ID:nL5E8LQD4Y]
南非汇市:南非兰特/美元走坚;一家金矿的罢工结束,而且南非财长Pravin Gordhan对在未来三年遏制政府支出的承诺令投资者持续欢欣鼓舞.1604 GMT,兰特/美元ZAR=D3报8.6702,较周四纽约尾盘的8.7441上涨0.85%.[ZAR/][ID:nL5E8LQCNH](完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。