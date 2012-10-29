〔金砖国家〕10月26日股汇市收盘纵览

路透10月29日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月26日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.84%,报990.70点.

中国股市:沪综指收跌1.7%至一个月新低.上市公司三季报披露期业绩风险犹存,同时基本面及资金面利多缺乏仍制约市场.沪指下破短期多条均线支撑后跌幅有所加大,短线料仍维持弱势格局.沪综指.SSEC收报2,066.209点,跌35.371点,或1.68%,此前低点为9月27日的2,056.323点;本周该股指累计下跌2.92%,终止此前连续三周升势.上海A股今日成交541亿元人民币,上日为556亿元.[.SSCN]

香港股市:终止10天连涨,恒生指数自2012年高位回落,受累于中国联通股价因第三季财报欠佳而大跌7.6%.恒生指数.HSI收低1.2%,但本周收平于21,545.6点.恒生国企指数.HSCE收低1.6%,周跌幅为2.2%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS再以涨停价开出,其后盘中大部分时间都封死在该价位,直至临近收盘因疑似央行出手干预才脱离波幅上限并转而下跌.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,510点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3999元.[CNY/CN]

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印度股市:下跌,收于一周半低位;Punjab National等银行股下跌.指标BSE指数.BSESN下跌0.71%,或133.29点,报18,625.34点,为10月17日以来最低收盘位.该股指本周累计下滑0.3%[.BO][ID:nL3E8LQ5QB]

印度汇市休市.

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,441.380点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.04%至770.18点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX收低0.18%至31.4190;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX收高0.12%,报40.5925.

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巴西股市:拉美股市下跌,录得一个月来最差单周表现,因巴西股市遭遇获利了结.矿业公司巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)在上日录得六个月来最大单日涨幅后被锁定获利,推动巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP当周第四日下跌.Bovespa指数七个交易日来第六日录得跌幅,下滑0.97%,报57,276.81点,当周累计下跌逾2%.[ID:nL1E8LQGAB]

巴西汇市:巴西雷亚尔成交量和波动率锐减,因市场担忧政府干预.雷亚尔/美元<BRBY BRL=>几无变化,收报2.0258,因为投资者预计巴西央行下周可能会卖出更多反向外汇互换,来维持汇率在当前水准.[ID:nL1E8LQDHU]

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南非股市:在经历一天的拉锯走势后小幅收低,追随海外主要市场的类似表现,因为企业财报表现差劲,盖过了美国经济数据优于预期的利好影响.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.3%,报32,719.10点.综合指数.JALSH下滑0.34%,报36,871.71点.[.J][ID:nL5E8LQD4Y]

南非汇市:南非兰特/美元走坚;一家金矿的罢工结束,而且南非财长Pravin Gordhan对在未来三年遏制政府支出的承诺令投资者持续欢欣鼓舞.1604 GMT,兰特/美元ZAR=D3报8.6702,较周四纽约尾盘的8.7441上涨0.85%.[ZAR/][ID:nL5E8LQCNH](完)