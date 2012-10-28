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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 06:33 BJT

全球外汇市场10月29日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 德国10月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调合指数(HCPI)初值

0930 - 英国9月消费者信贷数据及M4货供额

1230 - 美国9月个人所得/个人支出数据

1230 - 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数

1430 - 美国达拉斯联邦储备银行10月制造业活动指数

-- - 美国达拉斯联邦储备银行9月PCE物价指数截尾均值

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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