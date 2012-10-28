全球外汇市场10月29日主要消息

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 德国10月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调合指数(HCPI)初值
0930 - 英国9月消费者信贷数据及M4货供额
1230 - 美国9月个人所得/个人支出数据
1230 - 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数
1430 - 美国达拉斯联邦储备银行10月制造业活动指数
-- - 美国达拉斯联邦储备银行9月PCE物价指数截尾均值
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
国际镍业研究组织：INSG 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT