〔全球金融〕德国总理敦促全球主要经济体进一步推进金融监管

标题新闻：德国应竭尽所能将希腊留在欧元区－德国外长加布利尔
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路透柏林10月27日电---德国总理梅克尔敦促全球主要经济体进一步推进金融监管,并称迄今为止所取得的进展尚不够大.
"在我看来,我们尚未达到我们应该实现的目标,"她说.
"我们本计划对所有的金融中心、金融领域及金融市场产品进行监管.虽然取得了明显的进展,但相关规则并没有在所有领域内得到落实,而且在某些领域我们仍有欠缺."
梅克尔指出,在"影子银行"领域尚需取得更多进展.此类银行是指非银行金融机构,对该领域的监管比银行业宽松.
梅克尔称,"例如,在下一次20国集团(G20)峰会上,希望能达成影子银行监管方面的协议."
梅克尔周二将与国际货币基金组织、世界银行、国际劳工组织、世界贸易组织及经济合作暨发展组织的领导人会晤。
讨论的主题之一将围绕欧元区债务危机.梅克尔称,严厉的举措正开始显示成果.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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