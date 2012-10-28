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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 06:53 BJT

〔东京汇市〕日圆企稳,日本央行会议临近

* 日圆企稳,上周五在空头回补的推动下上涨

* 上档料受限,日本央行会议临近

* 日本央行周二料放宽政策,但力度可能令人失望

路透悉尼10月29日电---日圆周一开局平稳;上周尾段曾上涨,因有传闻称日本央行在即将来临的政策会议上放松政策的力度可能没有预想的大,市场随之削减空头仓位.

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