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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 06:49 BJT

《日本重要政经日程》--10月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月28日(日)

2350 - 日本9月零售销售

10月29日(一)

0600 - 本田汽车(7267.T)公布第二季业绩

0600 - 野村控股(8604.T)公布第二季业绩

0600 - 瑞萨电子(6723.T)公布第二季业绩

0600 - 关西电力(9503.T)公布第二季业绩

0700 - JX控股(5020.T)旗下吉坤日矿日石能源公布11月冶炼计划

0730 - 大阪瓦斯(9532.T)公布第二季业绩

--编译 郑茵;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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