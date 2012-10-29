更正:〔韩国数据〕11月制造业景气判断指数上升,但仍然暗淡--央行

(更正:正文第三段译文有误,应为"该指数上次高于100是在2011年1月",而非"该指数自去年1月以来一直高于100")

路透首尔10月29日电---韩国央行周一公布的数据显示,韩国制造业企业对11月的业务情况评估回升,但仍黯淡,打消对经济快速复苏的预期.

韩国央行的11月制造业景气判断指数经季节调整后为72,距8月的69并不远,10月时为70.8月展望为三年多来最糟.

该指数若低于100,表示预计未来一个月业务状况下降的企业数量多于预期改善的企业.该指数上次高于100是在2011年1月.

央行表示,其在10月15-22日对全国23个主要行业的逾1,400家企业进行了调查.(完)