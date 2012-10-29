更正:〔韩国数据〕11月制造业景气判断指数上升,但仍然暗淡--央行

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更正:正文第三段译文有误,应为"该指数上次高于100是在2011年1月",而非"该指数自去年1月以来一直高于100")
路透首尔10月29日电---韩国央行周一公布的数据显示,韩国制造业企业对11月的业务情况评估回升,但仍黯淡,打消对经济快速复苏的预期.
韩国央行的11月制造业景气判断指数经季节调整后为72,距8月的69并不远,10月时为70.8月展望为三年多来最糟.
该指数若低于100,表示预计未来一个月业务状况下降的企业数量多于预期改善的企业.该指数上次高于100是在2011年1月.
央行表示,其在10月15-22日对全国23个主要行业的逾1,400家企业进行了调查.(完)
--编译 王丽鑫;审校 于春红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。